Звезду «Секса в большом городе» возмутили слова Джоан Роулинг о трансгендерах

Американская актриса Синтия Никсон, звезда сериала «Секс в большом городе», возмутилась словами британской писательницы Джоан Роулинг о трансгендерах. Она раскритиковала автора в интервью The Independent.

Актриса заявила, что комментарии писательницы были «болезненными» для ее 23-летнего сына Сэмюэля, который два года назад объявил себя трансгендером. По словам Никсон, ее сын вырос на книгах о Гарри Поттере, однако недавние высказывания Роулинг ввели ее в замешательство.

«Эти книги, кажется, посвящены защите людей, которые отличаются от других, поэтому для нее выбрать эту одну группу людей, которые явно отличаются и отчасти отрицают свое существование, это просто, это действительно сбивает с толку», — рассказала Никсон. Она добавила, что Роулинг, по ее словам «защищает феминизм», но актриса не понимает ее.

В августе сообщалось, что Джоан Роулинг лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award, врученной ей организацией имени Роберта Кеннеди. Решение было принято из-за того, что в течение июня 2020 года писательница публиковала «трансфобные твиты и заявления».

Некоторые фанаты отвернулись от Роулинг после ее шутки в Twitter. Скандал разразился после того, как писательница высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.