Роулинг лишилась правозащитной премии из-за слов о трансгендерах

Британская писательница Джоан Роулинг лишилась премии в области прав человека Ripple of Hope Award, врученной ей организацией имени Роберта Кеннеди. Об этом пишет Vanity Fair.

«В течение июня 2020 года — «месяца гордости» (Pride Month) ЛГБТ — и, к моему большому разочарованию, Джоан Роулинг публиковала глубоко тревожные трансфобные твиты и заявления», — сказано на сайте правозащитной организации. После чего президент фонда, дочь Роберта Кеннеди Керри пришла к выводу, что нападки писательницы на трансгендерное сообщество несовместимы с фундаментальными убеждениями и ценностями организации и не вписываются в мировоззрении ее отца.

Спустя некоторое время после публикации Роулинг написала в блоге, что заявление Керри Кеннеди не оставило ей «другого выбора, кроме как вернуть награду, врученную ей в прошлом году. «Никакие награды, независимо от моего восхищения человеком, в честь которого они были названы, не значат для меня так много, как право следовать указаниям моей совести», — заключила автор «Гарри Поттера».

Роулинг ранее заявила, что считает некоторые требования транс-активистов опасными для женщин. Скандал разразился после того, как писательница высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.