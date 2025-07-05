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16:13, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Названы стоп-слова при общении с мошенниками

Киберэксперт Ершов: В разговоре с мошенниками опасно что-либо подтверждать
Вячеслав Агапов

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

При общении с мошенниками опасно что-либо подтверждать. Стоп-слова при таких разговорах назвал в беседе с RT заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей Ершов.

По словам киберэксперта, особенно рискованно сообщать коды из СМС и банковских сообщений, а также называть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номера банковских карт и пароли. Злоумышленники могут использовать их для шантажа или кражи средств.

«Запись вашего "да" не имеет юридической силы для договоров. Но! Опасно подтверждать что-либо: "верно", "согласен", "подтверждаю", "переведите". Это дает мошенникам уверенность», — добавил Ершов.

Чтобы создать дипфейк голоса собеседника, злоумышленникам требуется всего три-пять минут записи. Однако для более убедительной подделки количество необходимого материала существенно выше — 15-30 минут.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о новом всплеске мошеннических звонков от имени «Почты России». Одним из сценариев мошенников начинается со звонка якобы из сортировочного центра, где сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой. Далее злоумышленники предлагают перейти в Telegram-бот, где нужно якобы уточнить данные или подтвердить личность через «Госуслуги» или «Почту ID».

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