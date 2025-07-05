В Госдуме рассказали о всплеске мошеннических звонков от имени «Почты России»

Депутат Немкин: Фиксируется всплеск мошеннических звонков от имени Почты России

В России фиксируется новый всплеск мошеннических звонков от имени «Почты России». Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, сообщает ТАСС.

«В последнее время наблюдается всплеск мошеннических звонков, маскирующихся под сотрудников почтовых служб», — заявил депутат.

По его словам, одним из сценариев мошенников начинается со звонка якобы из сортировочного центра, где сообщают о некой посылке или ошибке с доставкой. Далее злоумышленники предлагают перейти в бот в Telegram, где нужно якобы уточнить данные или подтвердить личность через «Госуслуги» или «Почту ID». Немкин отметил, что именно на этом этапе начинается кража персональных данных.

Он напомнил, что ни «Почта России», ни «Госуслуги», ни другие госструктуры никогда не запрашивают данные через боты в мессенджерах, а любая просьба авторизоваться через ссылки — признак мошенничества.

Ранее МВД России предупредило российских подростков о новой схеме мошенничества. Как указали в ведомстве, ребенка убеждают в том, что он якобы не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ. После этого злоумышленники отправляют фишинговую ссылку, открыв которую, человек видит персональную информацию о себе, предупредили специалисты.