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02:15, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Российских подростков предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: Мошенники начали звонить российским школьникам под видом психологов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам, предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, ребенка убеждают в том, что он якобы не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ. После этого злоумышленники отправляют фишинговую ссылку, открыв которую, человек видит персональную информацию о себе, предупредили специалисты.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетнего запугивают, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных. Они убеждают его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.

Ранее мошенники стали массово атаковать россиян, ищущих работу. В частности, соискателей приглашали на фальшивые онлайн-собеседования.

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