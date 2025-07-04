Российских подростков предупредили о новой схеме мошенничества

МВД: Мошенники начали звонить российским школьникам под видом психологов

Телефонные мошенники под видом школьных психологов звонят подросткам, предупредили в МВД России, пишет РИА Новости.

Как указали в ведомстве, ребенка убеждают в том, что он якобы не сдал психологическое тестирование, а результаты попали в открытый доступ. После этого злоумышленники отправляют фишинговую ссылку, открыв которую, человек видит персональную информацию о себе, предупредили специалисты.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетнего запугивают, в том числе уголовными делами об утечке персональных данных. Они убеждают его выносить все деньги из дома и передавать через курьеров.

Ранее мошенники стали массово атаковать россиян, ищущих работу. В частности, соискателей приглашали на фальшивые онлайн-собеседования.