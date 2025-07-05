Директор парка «Тайган» вернулся к работе после нападения льва

Директор крымского парка «Тайган» Зубков вернулся к работе

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков вернулся к работе. Об этом сообщает телеканал РЕН в Telegram.

В июне мужчина пережил нападение льва. Хищник напал на него во время кормления.

Зубков уже приcтупил к работе — на видео он убирает территорию парка. Мужчина рассказал, что после случившегося не прекратит ходить ко львам. Напавшего на него хищника он назвал «таким же, как все», и указал, что «просто с ним нужно вести себя по-другому».

Ранее Олег Зубков раскрыл судьбу напавшего на него льва. Он заверил, что животное будет жить. Свою выписку он прокомментировал словами «я воскрес».