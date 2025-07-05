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00:12, 5 июля 2025Из жизни

Директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу напавшего на него льва

Директор парка «Тайган» Зубков заявил, что напавший на него лев будет жить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков раскрыл судьбу льва, напавшего на него. Он сообщил, что хищник будет жить.

«Я знаю всех своих львов. И этот лев — не исключение. Он будет жить. Просто с ним нужно вести себя по-другому», — рассказал он.

Ранее стало известно, что Зубкова выписали из больницы после нападения львов. Он вышел из больницы и впервые заговорил на публике. «Я воскрес. Конечно, еще есть дырки, которые зарастут», — сказал директор «Тайгана» в беседе с журналистами.

Нападение хищника на директора парка произошло 22 июня во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

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