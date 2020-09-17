Обвиненная в трансфобии Роулинг оправдалась за книгу об убийце в женском пальто

Обвиненная в трансфобии писательница Джоан Роулинг оправдалась за книгу «Дурная кровь», опубликованную под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Информация об этом появилась на сайте автора.

Произведение повествует о серийном убийце Деннисе Криде, который носит женское пальто и парик. При этом персонаж не описывается как трансвестит. По словам Роулинг, этот образ был основан на историях реальных маньяков — Джерри Брудоса и Рассела Уильямса.

Брудос убил четырех женщин в Орегоне в 1960-х годах, а Уильямс в 2010 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство двух женщин. Бывший командующий крупнейшей военно-воздушной базой Канады признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени, двух сексуальных домогательствах и 82 пунктам обвинения во взломе и проникновении. Оба преступника воровали женское нижнее белье.

Ранее в сети раскритиковали новый детектив Роулинг — из-за образа главного героя произведение «Дурная кровь» сочли трансфобным. Пользователи Twitter начали массово публиковать информацию о смерти писательницы под хештегом #RIPJKRowling (RIP, Rest in peace — «Покойся с миром»).