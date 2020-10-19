Актера из «Гарри Поттера» окрестили уродливым после лайка под постом Роулинг

Британского актера Тома Фелтона окрестили уродливым. Пользователи Twitter начали высмеивать внешность актера после того, как он поставил лайк под постом Джоан Роулинг, написавшей серию книг о волшебнике Гарри Поттере.

Юзеры социальной сети начали сравнивать внешний вид артиста и других знаменитостей. Кроме того, они начали обзывать его трансфобом.

— the REAL roflgc (@roflgc) 18 октября 2020, 22:02

«Том Фелтон настолько уродлив и фриковат, что выглядит, будто он не мылся годами и использовал вазелин в качестве геля для волос».

«Напоминание о том, что Том Фелтон — по-прежнему трансфобный кусок дерьма».

«Том Фелтон в 33 и Том Хиддлстон в 39».

Тома Фелтона раскритиковали за то, что он поставил, а затем удалил лайк под твитом Роулинг. Писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии, а один из подписчиков даже попросил ее поговорить с квир-персоной перед тем, как публиковать что-то на эту тему. «Мне только что позвонила одна из моих лучших подруг, которая описывает себя как буч-лесбиянка. Она кричала довольно громко, но я смогла разобрать слова: "Черт, да!"» — ответила Роулинг. Именно одобрение этой публикации привело к тому, что Фелтона начали активно оскорблять в сети.