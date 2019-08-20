Актеров из «Гарри Поттера» заподозрили в романе

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, спровоцировал слухи о своем романе с коллегой Эммой Уотсон, исполнившей роль Гермионы Грейнджер. Он опубликовал совместную фотографию с артисткой в своем Instagram-аккаунте.

На снимке он учит актрису, одетую в пижаму, играть на гитаре. «Быстро учится», — написал он под постом.

Поклонники картин о Гарри Поттере предположили, что 31-летний Фелтон и 29-летняя Уотсон состоят в романтических отношениях. «В моих мыслях вы вместе навсегда», — написал пользователь lbaini. Многие начали публиковать комментарии со словом «Драмиона» — сочетанием имен Драко и Гермиона. Фанаты признались, что на протяжении 15 лет ждали, что знаменитости начнут встречаться. Сами актеры никак не отреагировали на комментарии.

В начале августа в издании Daily Mail были опубликованы фотографии, на которых Уотсон запечатлели во время прогулки с программистом и бывшим генеральным директором компании Oculus Бренданом Ирбэ. Пара вместе поужинала в одном из заведений Лос-Анджелеса.

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