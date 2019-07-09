Роулинг прокомментировала новость о запуске сериала по «Гарри Поттеру»

Британская писательница Джоан Роулинг прокомментировала новости о том, что по вселенной «Гарри Поттера» снимут сериал. Об этом сообщает портал MovieWeb.

«Нет планов превращать истории о Гарри Поттере в сериал. Любая информация об этом является выдумкой», — заявила писательница.

Ранее в ряде СМИ появились публикации, согласно которым кинокомпания Warner Bros. решила заняться съемками сериала, который станет приквелом истории о молодом волшебнике. Ожидалось, что сюжет шоу будет связан с Мародерами — так называлась команда, состоящая из Джеймса Поттера, Сириуса Блэка, Римуса Люпина и Питера Петтигрю. Кроме того, планировалось, что в сериале появятся новые персонажи.

В мае стало известно, что Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера». В новых произведениях автор сфокусировалась на уроках, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Отмечалось, что читатели смогут «погрузиться в насыщенную историю волшебства» и «вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».

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