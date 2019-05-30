Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру»

Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера». Об этом сообщает издание Mirror в четверг, 30 мая.

Отмечается, что в новых произведениях автор сфокусировалась на уроках, преподаваемых в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Читатели смогут «погрузиться в насыщенную историю волшебства» и «вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере».

Рассказы будут обнародованы в электронном формате на сайте Роулинг pottermore.com. Первые две интернет-книги, получившие названия «Гарри Поттер: Путешествие через гадание и астрологию» и «Гарри Поттер: Путешествие через уход за магическими существами» увидят свет 27 июня. Две оставшиеся работы писательница опубликует позже.

В марте стало известно, что книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов на аукционе в Лондоне. В ней пропущены буквы, повторяются фразы и даже имя автора указано не так, как в остальных томах саги.

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