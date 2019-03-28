Книгу о Гарри Поттере с нелепыми ошибками продали за десятки тысяч долларов

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали на аукционе в Лондоне за 91 тысячу долларов. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 28 марта.

С молотка ушла первая часть фантастической серии «Гарри Поттер и философский камень», выпущенная в 1997 году издательским домом Bloomsbury. Она содержит ряд ошибок, в том числе и на оборотной стороне обложки, где в слове «философский» пропущена одна буква. Кроме того, в тексте повторяются фразы, а имя автора указано не так, как в остальных томах саги.

Высокая стоимость обусловлена тем, что ранее книга принадлежала первому литературному агенту Джоан Роулинг, создавшей вселенную Гарри Поттера. «Это одна из всего 500 начальных копий романа, напечатанных в твердой обложке, поэтому они очень редкие», — пояснил Мэттью Хейли, глава отдела книг и манускриптов аукционного дома Bonhams.

В декабре 2018 года стало известно, что Джоан Роулинг потеряла статус самого высокооплачиваемого автора, уступив место Джеймсу Паттерсону. За год он заработал 86 миллионов долларов, в то время как доход Роулинг составил 54 миллиона долларов.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!