Летевший из Крыма самолет совершил аварийную посадку в Москве

Летевший из Крыма в Москву самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, у лайнера, следовавшего из Симферополя, треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Уточняется, что рейс выполняло воздушное судно Airbus А321.

По словам собеседника агентства, приземление самолета прошло в штатном режиме. Обстоятельства инцидента выясняются.

В декабре другой самолет, принадлежащий авиакомпании «Якутия» и прилетевший из Нерюнгри в Москву, выкатился на 20 метров за пределы ВПП. На борту воздушного судна находились 116 человек, в том числе 109 пассажиров. Аэропорт после случившегося не закрывался.