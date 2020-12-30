Пассажиры самолета девять часов летели «в никуда» из-за разбитого лобового стекла

Самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 4,5 часа полета из-за разбитого лобового стекла. В целом пассажирам пришлось провести в небе девять часов, и они окрестили перелет «рейсом в никуда», пишет The Independent.

Речь идет о лайнере авиакомпании KLM, который вылетел из Амстердама утром и должен был приземлиться вечером в Рио-де-Жанейро, пролетев над Атлантическим океаном. Тем не менее в середине пути пилотам пришлось изменить траекторию движения из-за треснувшего стекла.

Как сообщили туристы, находящиеся на борту, звук был настолько сильным, что его было слышно даже в пассажирском салоне. Таким образом, спустя девять часов полета самолет снова оказался в Нидерландах и успешно приземлился в аэропорту Схипхол.

Всех путешественников пересадили в другой лайнер, и им удалось добраться до Бразилии с задержкой в 14 часов. Комментируя инцидент, представители авиакомпании уточнили, что безопасность клиентов и членов экипажа для них первостепенна.

Ранее летевший из Крыма в Москву самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, у лайнера, следовавшего из Симферополя, треснуло лобовое стекло в кабине пилотов. Уточняется, что рейс выполняло воздушное судно Airbus А321. Приземление самолета прошло в штатном режиме.