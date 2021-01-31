Россия
 
Последние новости
На Украине заявили об угрозе из Крыма
Николая Сванидзе отпустили через 20 минут после задержания на акции в Москве
Бузова попала в клинику из-за истощения
В Москве закрыли еще две станции метро
Глава UFC назвал роль Нурмагомедова в промоушене
В центре Москвы начались задержания возможных участников несогласованной акции
Психолог назвал способы борьбы с зависимостью от социальных сетей
В Санкт-Петербурге перед несогласованной акцией перекрыли Дворцовую площадь
Мужчина застрелил сестру накануне ее свадьбы из-за фотографии
Новости партнеров
Прослушать новость

В России водитель за ногу выволок школьника из маршрутки и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

В Южно-Сахалинске водитель маршрутки за ногу выволок школьника из салона, потому что у него не сработал проездной билет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Видео конфликта публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, что мальчик не хочет выходить из маршрутки и сопротивляется. Он пытается отбиваться от водителя, но тот стаскивает его с сиденья и пинками выталкивает на улицу.

По факту произошедшего проводится проверка. Водителя сняли с линии.

Ранее кондуктор одного из маршрутных автобусов Красноярска мощными пинками вытолкала пенсионерку без маски на улицу. Другие пассажиры призвали ее соблюдать правила безопасности «и даже предлагали ей деньги, чтобы она пересела в другой автобус». В итоге пожилая женщина якобы стала вести себя агрессивно и начала провоцировать кондуктора.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кондуктор мощными пинками выгнала россиянку из автобуса и попала на видео
В России водитель троллейбуса ранил кондуктора саблей при «посвящении в рыцари»
Кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео