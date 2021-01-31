В России водитель за ногу выволок школьника из маршрутки и попал на видео

В Южно-Сахалинске водитель маршрутки за ногу выволок школьника из салона, потому что у него не сработал проездной билет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Видео конфликта публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, что мальчик не хочет выходить из маршрутки и сопротивляется. Он пытается отбиваться от водителя, но тот стаскивает его с сиденья и пинками выталкивает на улицу.

По факту произошедшего проводится проверка. Водителя сняли с линии.

Ранее кондуктор одного из маршрутных автобусов Красноярска мощными пинками вытолкала пенсионерку без маски на улицу. Другие пассажиры призвали ее соблюдать правила безопасности «и даже предлагали ей деньги, чтобы она пересела в другой автобус». В итоге пожилая женщина якобы стала вести себя агрессивно и начала провоцировать кондуктора.