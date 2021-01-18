В России водитель троллейбуса ранил кондуктора саблей при «посвящении в рыцари»

В Казани водитель троллейбуса ранил кондуктора саблей при «посвящении в рыцари». Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

По данным телеканала, россияне распивали спиртное в троллейбусном депо на улице Дементьева. Кондуктор получил ножевое ранение в руку и шею. Травмы оказались несерьезными, но мужчину госпитализировали.

Водитель утверждал, что не имеет отношения к ранениям кондуктора — он лишь подтвердил совместное употребление алкоголя. Его доставили в полицию. Выяснилось, что ранее он был судим за нанесение тяжких телесных повреждений и провел в тюрьме шесть лет, выйдя по УДО.

В июле 2020 года двое жителей Ямало-Ненецкого автономного округа скинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, и таким образом утопили его. Приятели отдыхали в сауне, распивая алкоголь. Двое из них решили, что третий слишком пьян, и сбросили его в воду. Через какое-то время они заметили, что мужчина не подает признаков жизни. Врачи скорой помощи констатировали смерть. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.