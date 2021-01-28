Кондуктор мощными пинками выгнала россиянку из автобуса и попала на видео

Кондуктор одного из маршрутных автобусов Красноярска мощными пинками вытолкала пассажирку на улицу. Снятое очевидцами видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале. Второй ролик с началом конфликта предоставил департамент транспорта города, сообщают Gornovosti.

На первой записи видно, как девушка со связкой билетов и аппаратом для считывания транспортных карт борется с пожилой россиянкой без маски и бьет ее ногами, выгоняя из салона. Пассажирка пытается сопротивляться, но оказывается на улице. На следующих кадрах показана сцена перед началом драки. На кадрах пенсионерка подходит к кондуктору, начинает высказывать ей претензии и машет перчатками перед лицом работницы, после чего та начинает выгонять женщину.

В Дептрансе уточнили, что пенсионерка была без защитной маски. Водитель, согласно инструкции, отказался продолжать движение. Кондуктор потребовала от россиянки выйти из автобуса, но та отказалась. Другие пассажиры призвали ее соблюдать правила безопасности «и даже предлагали ей деньги, чтобы она пересела в другой автобус». В итоге пожилая женщина стала вести себя агрессивно и начала провоцировать кондуктора. «К сожалению, кондуктор поддалась на явные провокации пассажира и применила в ответ физическую силу», — добавили в ведомстве.

Полиция и городской департамент транспорта проводят проверки.