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Кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео

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В Хабаровске кондуктор автобуса избил пассажира за попытку оплатить проезд крупной купюрой. Момент потасовки засняли камеры в салоне транспорта, РЕН ТВ опубликовал видео.

По информации издания, россиянин хотел расплатиться за поездку купюрой в тысячу или в пять тысяч рублей. В ответ контролер предложил хабаровчанину выйти из автобуса самостоятельно, в противном случае пригрозив применить силу. Мужчина отказался покидать салон, посчитав, что не сделал ничего противозаконного. Тогда кондуктор выволок его на улицу и повалил на снег. На кадрах видно, что завязалась борьба. Вскоре контролер вернулся в салон один, и автобус поехал дальше.

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