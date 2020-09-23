Выгнанный кондуктором из автобуса российский ребенок пропал

Кондуктор в Южно-Сахалинске выгнала из автобуса проспавшего свою остановку школьника, после чего тот пропал, сообщили ИА Sakh.com в пресс-службе мэрии.

Ученик младших классов ехал домой после тренировки и заснул в общественном транспорте. На конечной кондуктор заставила мальчика выйти из салона, поскольку по инструкции разворот с пассажирами совершать нельзя. Автобус поехал дальше по маршруту, никто из взрослых не проследил за ребенком. Родители забили тревогу, когда сын вовремя не вернулся, и не могли дозвониться до него из-за разрядившегося телефона. К поиску подключились волонтеры. Найти мальчика удалось спустя несколько часов.

«Случай вопиющий. Несовершеннолетний остался в незнакомом районе города. Это, по сути, оставление ребенка в опасности», — цитирует пресс-служба слова вице-мэра Елены Федоровой. Она пообещала, что работница автотранспортного предприятия будет наказана.

Ранее в Белгороде водитель автобуса схватил за шкирку и выгнал из транспорта пожилого пассажира, который назвал его козлом.