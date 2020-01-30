В России четвероклассник поджег школу

В Краснодаре ученик четвертого класса устроил пожар в своей школе. Об этом сообщает «Югополис».

По информации издания, пожар в местной школе №49 произошел в среду, 29 января. В ходе проверки выяснилось, что возгорание произошло по вине десятилетнего школьника. Мальчик нашел зажигалку и случайно поджег куртку в раздевалке. Испугавшись наказания, ребенок не сказал взрослым о произошедшем. Пожарная сигнализация сработала, когда огонь уже распространился по школе.

Из школы эвакуировали 524 ученика и 60 учителей, пожар потушили. Пострадавших нет, сгорела только верхняя одежда некоторых школьников. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Мэр Краснодара Евгений Первышов заступился за устроившего пожар мальчика и заявил о готовности лично участвовать в возмещении ущерба. «Нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку», — отметил он.

Ранее в одном из сел на востоке Крыма маленький ребенок устроил пожар в частном доме, принадлежащем его родителям. Оставшись без присмотра, годовалый малыш открыл топочное окно в печи на летней кухне, огонь стал быстро распространяться по помещению, но взрослым удалось эвакуировать младенца. На место вызвали сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи. Пожар ликвидировали за полчаса.

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