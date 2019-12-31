Российский ребенок поджег петарду и остался без трех пальцев

В станице Староминской на Кубани у ребенка в руке взорвалась петарда — он остался без трех пальцев. Об этом во вторник, 31 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача Староминской центральной районной больницы Юрия Демидова.

«Состояние стабильное. Три пальца потерял, к сожалению. Это взрывная травма (...) Новый год проведет в больнице», — сказал Демидов. По его словам, мальчик проведет в больнице около недели, потом его переведут на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина погиб от взрыва петарды. Когда он с тлеющей сигаретой в зубах поджигал пиротехнику, раздался громкий хлопок, и он упал. Свидетели происшествия утверждают, что на его лице и голове остались ожоги. Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, пока неизвестно.

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