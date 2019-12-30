Жители российского города пришли поесть в «Мечту» и провалились в подвал

В одном из кафе Астрахани под названием «Мечта» посетители провалились в подвал в результате обрушения пола. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Ведомство уточняет, что обрушение произошло на площади 10 квадратных метров. Так, первый этаж провалился в подвал вместе с 14 посетителями кафе, среди которых был ребенок. Пострадали четверо взрослых, их госпитализировали.

На месте происшествия работают полицейские и медики.

Ранее в Братске Иркутской области 13 человек отравились в кафе быстрого питания. Шестерых госпитализировали, среди них был один ребенок. В ходе проверки в кафе выявили нарушения, среди которых — наличие продуктов с истекшим сроком годности, сообщили агентству в управлении Роспотребнадзора по региону.

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