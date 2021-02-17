Разругавшийся с соседом россиянин устроил пожар с помощью шторы

Житель Курганской области разругался со своим соседом, а позже проник на территорию его дома, где устроил пожар. Россиянин поджег постройку с помощью тюля, висевшего на веранде. Об этом сообщает региональное управление МВД.

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Инцидент произошел в Куртамышском районе в начале февраля. Два местных жителя распивали спиртные напитки, когда между ними произошел конфликт. На следующее утро после ссоры один из мужчин дождался, когда другой уйдет на работу, и поджег штору из тюля. В результате от возгорания пострадали веранда и баня.

Вскоре на место пожара прибыли сотрудники полиции. Злоумышленник сознался в содеянном. Причиненный ущерб оценили в 35 тысяч рублей. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Оказалось, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобное преступление. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в феврале житель одного из домов Новосибирска попал под суд после того, как из мести соседям поджег лифт. Оказалось, что в этот момент мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пошел на преступление из-за конфликтов с жильцами, которые были недовольны его поведением. Причиненный ущерб оценили в более одного миллиона рублей.

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