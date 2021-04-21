Россияне бросились скупать комнаты в одном городе

В первом квартале 2021-го спрос на комнаты в Санкт-Петербурге рекордно вырос, свидетельствуют данные, предоставленные «Ленте.ру» агентством недвижимости «Доли.ру». Он превысил уровень января-марта прошлого года на 46 процентов.

Материалы по теме Соседский союз Коммунальные квартиры вновь популярны в Москве. Почему люди хотят жить по-советски? Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно

Россияне бросились скупать петербургские комнаты — только за март их популярность увеличилась на 8 процентов, подсчитали специалисты. «Третий месяц нынешнего года установил рекорд по числу запросов [на комнаты], начиная с июля 2018 года», — отмечают они. По данным экспертов, количество запросов на неиндивидуальное жилье в Петербурге росло на протяжении всех прошедших трех месяцев 2021 года. Наиболее значительное увеличение спроса было отмечено в январе по отношению к декабрю (плюс 23 процента).

В среднем одна комната в Центральном районе города стоит 2,69 миллиона рублей, в Василеостровском — 2,57 миллиона рублей, в Петроградском — 2,53 миллиона. Самые доступные комнаты Петербурга продаются в Красносельском районе — здесь средняя стоимость объекта находится на уровне 1,75 миллиона рублей.

В конце марта самая дешевая отдельная комната в Санкт-Петербурге продавалась за 760 тысяч рублей. Это 10-метровый лот, расположенный в 240-метровой коммунальной квартире в Кронштадте, на Якорной площади.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru