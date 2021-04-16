Россиянам раскрыли схемы незаконной продажи квартир

Квартира любого собственника может быть продана без его участия. При этом реализация возможна как на законных основаниях, так и с применением преступных схем. Их агентству «Прайм» раскрыл адвокат Олег Сухов.

По словам юриста, по закону жилье без участия владельца может быть продано по доверенности или на торгах (за долги, чаще всего ипотечные). Незаконных схем куда больше. Это, в частности, реализация квартиры по отмененной или поддельной доверенности, продажа по поддельным документам (с применением сфальсифицированного договора, заявления на регистрацию, иногда и паспорта), реализация недвижимости одним из супругов без ведома второго.

Кроме того, распространена схема отчуждения жилья стариками, алкоголиками, наркоманами и психически больными лицами, не лишенными дееспособности. Такие граждане участвуют в сделках, но даже после заключения договора «абсолютно уверены, что являются собственниками недвижимости и не подозревают, что жилье свое давным-давно продали», сообщил адвокат.

Все сделки по продаже квартиры без ведома и воли собственника можно оспорить в суде, подчеркнул он. В случае удачного исхода дела жилье законному владельцу вернут.

Ранее россиянам назвали способы забрать назад подаренную квартиру. В частности, гражданин вправе отменить дарение, если тот, кому он подарил свое имущество, совершил покушение на его жизнь (либо умышленно причинил ему телесные повреждения). Такой же вес имеют факты покушения на жизнь и здоровье членов семьи дарителя. Также отмены дарения могут потребовать наследники дарителя в судебном порядке.

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