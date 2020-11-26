Определены города России с дорожающими комнатами в коммуналках

В период с ноября 2019-го по ноябрь 2020 года комнаты в российских городах с населением от 300 тысяч человек в среднем подорожали на 0,6 процента, до 819 тысяч рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как определили аналитики, в десятку городов, где комнаты прибавили в цене больше всего, вошли Севастополь (плюс 13,5 процента), Казань и Ростов-на-Дону (плюс 13 процентов), Хабаровск и Владивосток (12 процентов), Ленинградская область, Мурманск, Белгород и Владикавказ (во всех — плюс 11 процентов), а также Сочи (10 процентов).

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Наибольшее падение цен на комнаты в коммуналках отмечено в Сургуте, Кирове, Туле, Симферополе, Саратове — там этот тип недвижимости подешевел более чем на 10 процентов. В Москве ценник за год снизился на 8 процентов. Тем не менее, самые дорогие комнаты по-прежнему предлагаются в столице — среднестатистическая стоит чуть больше 3 миллионов рублей. Самые дешевые комнаты можно купить в Кирове — 412 тысяч рублей за лот в среднем.

«Поскольку стоимость недвижимости во всех сегментах в этом году возросла, немного подорожали и комнаты, — отмечают эксперты. — Однако этот рост значительно слабее, чем рост цен на квартиры вторичного рынка. Спрос на данный тип помещений невысок: все-таки комнаты в коммуналках, да еще приобретаемые в собственность — уходящий формат. То, что было приемлемо для наших бабушек и дедушек, не годится для современного человека. Сегодня люди хотят жить автономно».

Ранее сообщалось, что за год к октябрю 2020-го число выставленных на продажу комнат в Москве сократилось на 50 процентов, с 1,78 тысячи до 887 объектов. Покупатели недосчитались комнат из-за того, что многие собственники просто вывели такие объекты с рынка.

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