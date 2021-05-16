Россияне назвали размер своего первоначального взноса на ипотеку

Более половины россиян при оформлении ипотеки в качестве первоначального взноса могут внести не более 20 процентов от стоимости нового жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Online-Ipoteka.

Согласно полученным данным, пятую часть от общей цены недвижимости могут оплатить около 54 процентов ипотечных заемщиков. Еще 37 процентов способны выплатить от 20 до 50 процентов стоимости. Только 9 процентов имеют возможность заплатить более половины стоимости дома или квартиры. Большинство опрошенных из этой категории проживают в Омске, Тюмени и Магадане. В Москве таких ипотечников 16 процентов, в Подмосковье — 22 процента, в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге — 10 процентов.

Чтобы накопить на первый взнос, каждый третий (37 процентов) в месяц откладывает около трети своей зарплаты. Еще 39 процентов выделяют на это от 30 до 40 процентов ежемесячного заработка. Только 5 процентов респондентов готовы тратить боле половины дохода.

Исследование проводилось в мае, в нем приняли участие 7,5 тысячи человек.

Ранее москвичи начали оформлять займы на более длительные периоды ипотеки из-за возросших цен на недвижимость.