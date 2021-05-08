Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Перед рефинансированием ипотечного кредита россиянам необходимо учесть некоторые нюансы, заявила в разговоре с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас.

Она отметила, что рефинансировать ипотеку — это все равно что оформить новый кредит. «Процедура связана с дополнительными расходами и потраченным временем. Необходимо заново собрать все документы, сделать новую оценку стоимости квартиры, снова доказать свою платежеспособность и оформить страховку», — уточнила эксперт.

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Чтобы оценить выгоду для себя, Харнас советует получить реальное предложение, сравнить его со старым, а также учесть время и деньги, которые будут потрачены на процедуру рефинансирования. «Например, новый банк на период оформления залога может назначить ставку даже выше старой. Так кредитная организация стимулирует клиента как можно быстрее переоформлять залог. Для этого, кстати, придется заплатить госпошлину», — пояснила директор Центра финансовой грамотности.

Еще одним нюансом она назвала возможное изменение страховых тарифов. Поэтому, чтобы потерять меньше, необходимо рефинансировать ипотеку незадолго до окончания текущей страховки, примерно за три месяца.

Как утверждает Харнас, иногда рефинансирование не имеет смысла. Речь идет о случаях, когда разница между процентными ставками не превышает процента или когда сумма кредита не очень большая (менее миллиона рублей), а срок выплат по нему подходит к концу. «Я бы рекомендовала всегда мониторить рынок, время от времени обращаться в банки за новыми условиями, использовать кредитные калькуляторы, чтобы точно рассчитать возможную выгоду», — заключила специалист.

Ранее, в апреле, первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал три табу, при которых банкам не следует выдавать россиянам ипотечные кредиты. По его мнению, в список запретов входят валютная ипотека, плавающая ставка и графики с растущими платежами. «Это такие вещи, которые после 2008 года индустрия выучила очень хорошо», — подчеркнул Хотимский.