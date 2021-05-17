Раскрыты доходы московских застройщиков

В первом квартале 2021-го застройщики Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в совокупности выручили 551 миллиард рублей — почти на треть больше, чем в том же периоде 2020-го. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Dataflat.ru.

Согласно раскрытой информации, за весь 2020 год больше всего заработали московские девелоперы: 1,065 триллиона рублей. В январе-марте 2021-го они выручили 321,8 миллиарда рублей. Больше других удалось заработать группе «ПИК»: в 2020-м она продала жилья на 184 миллиарда рублей, в первом квартале 2021 года — на 65,4 миллиарда рублей.

Опрошенные «Коммерсантом» крупные застройщики Москвы и Санкт-Петербурга подтвердили рост продаж. Они объясняют его высоким спросом — интерес к покупке жилья увеличился из-за запуска программы льготной ипотеки. Девелоперы не скрывают увеличение маржи из-за роста выручки: так, в «ПИК» изданию сообщили, что в 2020 году EBITDA составила 89,3 миллиарда рублей — почти на 35 процентов больше, чем в 2019-м.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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