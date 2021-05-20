Россиян предупредили об увеличении ставок по ипотеке

Российские банки будут увеличивать ставки по жилищным кредитам в ближайшем будущем, заявила РИА Новости директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

«В ближайшее время мы все же увидим рост ипотечных ставок, — предупредила эксперт. — Срок действия льготной программы для новостроек закончится 1 июля, кроме того, фондирование постепенно становится дороже».

Льготную ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Изначально программу планировали завершить 1 ноября 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021 года.

В минувшем марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условие для дополнительного продления программы. По ее словам, льготную ипотеку можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низкими объемами ввода жилья.

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