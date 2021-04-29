Россиян предупредили о новом скачке спроса на жилье

Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021-го. О новом скачке покупательской активности «Российской газете» рассказали эксперты рынка недвижимости.

Повышение спроса может произойти непосредственно после майских праздников, предупредили участники рынка. Однозначного решения о продлении программы дешевой ипотеки пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные заемщики будут торопиться с заключением сделок. Кроме того, интерес к покупке жилья может возрасти из-за дополнительного снижения ставок по льготной ипотеке рядом крупных банков.

Эксперты сравнили нынешнюю ситуацию на рынке жилья с ажиотажем осени 2020-го, когда покупатели стремились успеть приобрести квартиры до завершения программы льготой ипотеки (изначально предполагалось, что она закончится 1 ноября 2020 года). Пик продаж у многих застройщиков был зафиксирован в сентябре-ноябре.

Ряд специалистов, впрочем, полагают, что столь ажиотажного спроса, как в прошлом году, в мае-июне все же не будет: сильно возросшая стоимость жилья нивелировала эффект от льготной ипотеки. Но откладывать покупку квартиры не стоит, так как цены на недвижимость в ближайшей перспективе не снизятся, уверены они.

Ранее в апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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