Дом
 
Последние новости
В Совфеде отреагировали на проект резолюции Европарламента по России
«Аллигатор» ВКС России заметили над боестолкновниями в Сирии
Получивший помилование от Трампа рэпер приговорен к новому сроку
Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Ургант пошутил об отношениях Лободы и лидера Rammstein
Загадочным пульсациям умирающих звезд нашли объяснение
Россиян предупредили об опасности определенного вида пота
В России ужесточат наказание за «серую» зарплату
ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян предупредили о новом скачке спроса на жилье

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Спрос на строящееся жилье в России вырастет перед завершением программы льготной ипотеки — оно намечено на 1 июля 2021-го. О новом скачке покупательской активности «Российской газете» рассказали эксперты рынка недвижимости.

Повышение спроса может произойти непосредственно после майских праздников, предупредили участники рынка. Однозначного решения о продлении программы дешевой ипотеки пока нет, поэтому в мае-июне потенциальные заемщики будут торопиться с заключением сделок. Кроме того, интерес к покупке жилья может возрасти из-за дополнительного снижения ставок по льготной ипотеке рядом крупных банков.

Эксперты сравнили нынешнюю ситуацию на рынке жилья с ажиотажем осени 2020-го, когда покупатели стремились успеть приобрести квартиры до завершения программы льготой ипотеки (изначально предполагалось, что она закончится 1 ноября 2020 года). Пик продаж у многих застройщиков был зафиксирован в сентябре-ноябре.

Ряд специалистов, впрочем, полагают, что столь ажиотажного спроса, как в прошлом году, в мае-июне все же не будет: сильно возросшая стоимость жилья нивелировала эффект от льготной ипотеки. Но откладывать покупку квартиры не стоит, так как цены на недвижимость в ближайшей перспективе не снизятся, уверены они.

Ранее в апреле аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На финишной кривой
Россиянам назвали способ выселить соседей
В России предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
Россиянам назвали способ купить квартиру с 30-процентной скидкой
Россиянам предрекли массовый отказ от новых квартир
Другие материалы рубрики
Дом00:0319 января

Осколки Союза

Панелька-телевизор, летающая тарелка и трансформеры — что осталось от советского наследия в Европе
19:4922 апреля

В подорожании строительства жилья обнаружили признаки картельного сговора

18:2322 апреля

В России увидели возможность перегрева ипотечного рынка

17:3322 апреля

В Италии появилось граффити с «убивающим футбол» президентом «Ювентуса»

Дом00:0015 января

Дальше — больше

Квартиры в России беспрецедентно подорожали. Что будет с ценами в 2021 году?
15:4022 апреля

Названы направления Подмосковья с самыми дешевыми элитными домами

14:3622 апреля

Памятники Ленину предложили признать наследием человечества

12:0022 апреля

Комнаты в Москве резко подорожали

Дом00:0231 декабря 2020

Есть такая традиция

Грабли, сено и маринованный огурец: как люди по всему миру создают новогоднее настроение
11:1522 апреля

Российская семья лишилась квартиры из-за робота

10:4222 апреля

Раскрыты масштабы роста цен на квартиры в Крыму

10:0222 апреля

Россиянин случайно уничтожил шесть десятков дач

Россия
Во ФСИН объяснили предложение привлечь заключенных к строительству БАМа
Диетолог назвала причины не употреблять молоко взрослым людям
«Трупик в колонии никому не нужен»
Что ждет больного за решеткой? Анонимный рассказ врача о тюремной медицине
Количество высокотехнологичных исследований ПЭТ/КТ за 5 лет выросло в 8 раз
«Адреналин — он держит тебя тут»
Самые страшные трагедии в истории СССР и России глазами врачей скорой помощи
Минздрав обновит рекомендации по лечению коронавируса
Саве срочно нужна помощь, иначе он потеряет ногу«Нечаянный удар по колену перевернул всю жизнь»
Срочная операция спасет 13-летнему Савелию ногу. Ему нужна ваша помощь
Все материалы
Мир
Джо Байден«Наступает время испытаний»
Трамп уступил России в битве за Ближний Восток. Как Байден намерен исправить его ошибки?
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Почти половина российских компаний отказались отдыхать на майских выходных
Четверть сливочных сосисок в России оказались небезопасны
Владимир БрынцаловИск за иском
Чем прославилась девелоперская компания Владимира Брынцалова
Банк Хоум Кредит выпустил новую кредитную карту с льготным периодом до 4 месяцев
«Это была отличная сделка»
Картинки и видео из интернета внезапно стали стоить миллионы долларов. Кто их покупает?
Подсчитаны ежедневные доходы бизнеса Дэвида Бекхэма
На вес золота
Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование
Все материалы
Силовые структуры
«Это убийство похоже на ритуальное»
Почему дело о загадочной смерти красноярских школьников не могут раскрыть уже 16 лет
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Мы живем в условиях холодной войны»
Генерал ФСБ — о том, к чему приведет противостояние спецслужб России и Запада
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Все материалы
Наука и техника
«Это только усугубит неравенство»
 
«Париж будет наш или его не будет вовсе»
Чему Ленин и Сталин научились у восставших французов
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Оркестр, балет и лабрадор
«Современник» отметил 65-й день рождения премьерой «Театра» Сомерсета Моэма
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» появилась новая функция
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
Власти Москвы обратились к Ивлеевой из-за ее Lamborghini
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Американский журналист пожаловался на истерию в США из-за «российской угрозы»
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Пивоваров прокомментировал проверку МВД в его отношении
Все материалы
Ценности
Женщины купили косметику в популярном магазине и остались с аллергией на лице
Подарок из рая
Как рабочий костюм бедняков из прошлого века стал культовой одеждой для всего мира
Женщина нашла дешевый и эффективный способ улучшить вид старой черной обуви
На ценниках Zara обнаружили секретную подсказку по выбору нужного размера
Королева ботокса
Как экс-президент Аргентины обманывала национальный банк ради роскошных домов и нарядов
Обувь украинского политика за сотни тысяч рублей привлекла внимание журналистов
Алекс Концов«Они были там одну минуту, но эта минута стала судьбоносной»
Задержанный за голую съемку на балконе россиянин — о тюрьме в Дубае и судьбе моделей
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Женщина лишилась мужа после похудения на 58 килограммов
Женщина решила заправить автомобиль и разбогатела на девять миллионов рублей
104-килограммовый мужчина похудел на 30 килограммов и раскрыл секрет успеха
Мальчик отрастил длинные волосы ради помощи больным детям
Все материалы
У электрического Volkswagen ID.4 появилась полноприводная версия
Автомобильный квиз №10
10 вопросов для тех, кто знает о машинах больше, чем Александр Друзь
В России стартовали продажи нового Volkswagen Golf
Безумные мотоциклы от автомобильных брендов
Dodge с мотором от «Вайпера», Ferrari из Великобритании и другие чудеса
УАЗы будут собирать в Эфиопии
Audi e-tron: Анти-Тесла
Колонка про Audi e-tron в средней полосе: электромобиль для консерваторов
Lotus раскрыл имя нового спорткара
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы