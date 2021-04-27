Россиянам пообещали скидки на квартиры

После отмены программы льготной ипотеки на российском рынке новостроек сложится непростая ситуация, и застройщикам придется увеличить число акций и специальных предложений в своих проектах. Такой прогноз содержится в материалах ЦИАН, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, ждать кардинального падения цен на жилье не стоит — оно возможно только при существенном росте объемов предложения новостроек. Но в ЦИАН ожидают скидок на квартиры, а также специальных ипотечных условий в отдельных проектах (совместных программ банков и девелоперов). «Для стимулирования спроса в новых условиях застройщикам придется вернуться к более аккуратной индексации цен, увеличить число акций и специальных предложений», — поясняют эксперты.

Частично сгладить падение спроса на жилье после завершения программы льготной ипотеки смогут сами банки, обещают аналитики, — кредиторам тоже невыгодно снижение интереса к покупке квартир. Тем не менее, подчеркивают специалисты, после отмены льготной ипотеки условия приобретения жилья для россиян ощутимо ухудшатся. «Льготное ипотечное кредитование помогло решить жилищный вопрос для тысячи россиян сегодня, однако ограничило такую возможность тем, кто планировал покупку через несколько месяцев, когда льготной ипотеки уже не будет», — заключают специалисты.

Ранее в апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков в очередной раз обрушился с критикой на ипотеку. Он посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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