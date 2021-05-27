Москвичи начали брать ипотеку в 20 лет

Минимальный возраст ипотечников в Москве опустился до 20 лет, свидетельствуют данные «МИЭЛЬ», поступившие в редакцию «Ленты.ру». В апреле самый молодой заемщик купил в столице однокомнатную квартиру стоимостью 12 миллионов рублей.

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По данным «МИЭЛЬ», ипотечник занял у банка 10 миллионов рублей. Ставка по ипотечному кредиту для него составила 8 процентов годовых. В целом в апреле в Москве заключили с привлечением ипотеки 52 процента сделок на вторичном рынке недвижимости.

Средняя сумма кредита в столице достигла 7,7 миллиона рублей, в Подмосковье — 4,3 миллиона рублей. Минимальная ставка, зафиксированная риелторами, составила 4,5 процента, максимальная — 11,11 процента. Большинство столичных заемщиков начали брать жилищные кредиты на 20 лет, следует из предоставленных материалов: 32 процента ипотечных договоров в апреле были заключены на этот срок. Минимальный срок составил пять лет.

В апреле российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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