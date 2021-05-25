Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает до 5,55 процента годовых ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы льготной ипотеки. Сокращенная ставка действует для покупателей квартир в новостройках при внесении первоначального взноса от 20 процентов и регистрации сделки в электронном виде, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу банка.

Базовая ставка по льготной ипотеке сохранена на уровне 6,05 процента, отметили в банке. По данным кредитной организации, больше 90 процентов льготных кредитов на покупку новых квартир оформляются именно с применением электронной регистрации сделки.

Всего Сбербанк выдал в рамках программы «Господдержка 2020» почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиарда рублей. В банке подчеркивают, что субсидирование ставки по ипотеке «продолжает оказывать положительный эффект на рынок и поддерживать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия».

Льготную ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Изначально программу планировали завершить 1 ноября 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021 года.

В минувшем марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина назвала условие для дополнительного продления программы. По ее словам, льготную ипотеку можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низкими объемами ввода жилья.

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