Кудрин предложил сократить льготную ипотеку

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых можно продлить еще на некоторое время для отдельных категорий граждан, но впоследствии ее необходимо сократить. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я считаю, что как антикризисную меру ее (программу — прим. «Ленты.ру») можно еще сохранить на какое-то время, оставив для отдельных категорий граждан, да и в целях поддержки экономики», — заявил Кудрин, отвечая на вопрос о целесообразности продления льготной ипотеки.

Глава Счетной палаты отметил, что в России выросли цены на жилую недвижимость, а спрос на нее начал превышать предложение. Нужно увеличивать объемы предложения жилья за счет выдачи большего количества разрешений на строительство, указал Кудрин. «Но впоследствии как большое направление господдержки льготную ипотеку надо, конечно, сократить до отдельных категорий», — подчеркнул он.

Льготную ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал в середине апреля 2020 года. Банки быстро запустили соответствующие кредитные продукты. Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей.

Изначально программу планировали завершить 1 ноября 2020-го, но впоследствии ее продлили до 1 июля 2021 года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в марте назвала условие для дополнительного продления программы. По ее словам, льготную ипотеку можно не сворачивать максимум до конца 2021 года и только в регионах с низкими объемами ввода жилья.

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