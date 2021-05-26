Каждый десятый россиянин собрался взять ипотеку в 2021 году

Каждый десятый россиянин намерен оформить кредит на приобретение недвижимости до конца 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».

В ходе исследования россиян спросили, планируют ли они брать кредиты и с какими целями. Выяснилось, что 63 процента граждан не намерены в 2021 году обращаться в банки за новыми кредитами. 10 процентов респондентов заявили, что возьмут заем на покупку недвижимости.

Кроме того, опрошенные рассказали, что собрались занять денег на ремонт или покупку автомобиля, отпуск, лечение, образование, запуск собственного бизнеса, покупку бытовой техники, одежды, ювелирных украшений и на организацию свадьбы.

По данным портала «Работа.ру», больше половины жителей России (52 процента) с начала 2021 года не брали новых кредитов. 9 процентов респондентов сообщили, что занимали деньги на ремонт.

Ранее, в апреле, российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.

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