Россияне испугались роста кредитных ставок и кинулись брать ипотеку

В апреле 2021-го банки выдали россиянам 175 тысяч ипотечных кредитов — на 3 процента больше, чем в марте, следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), предоставленных «Ленте.ру».

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Рост объемов выдачи жилищных кредитов аналитики объясняют скорым завершением программы льготной ипотеки: граждане испугались увеличения процентных ставок и потому кинулись брать кредиты. «Сейчас заемщики пытаются как можно скорее приобрести недвижимость, опасаясь роста процентных ставок по ипотечным кредитам, а в случае покупки новостройки в большинстве регионов им необходимо успеть заключить договор до того, как с 1 июля завершится действие программы льготной ипотеки», — отмечают эксперты.

По данным ОКБ, в годовом выражении выдачи ипотеки по итогам апреля 2021-го выросли на 89 процентов. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных жилищных займов, наибольший всплеск спроса на ипотеку по сравнению с мартом показали Московская область (плюс 7 процентов), Ленинградская область (8 процентов), Югра и Воронежская область (по 9 процентов), Краснодарский край (10 процентов). Меньше ипотеки стали брать в Чувашии, Приморском и Алтайском краях, Татарстане и Оренбургской области.

Ранее российских ипотечников сравнили с американскими из 2007 года — тогда в США лопнул ипотечный пузырь, что повлекло за собой мировой финансовый кризис. Как отметили эксперты, российские заемщики не всегда адекватно оценивают свои возможности, но все же «ситуация в России не такая печальная, как была в США, где одновременно заемщики имели по пять ипотек без какой-либо проверки их платежеспособности».

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