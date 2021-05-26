Аренду жилья в России признали выгоднее покупки в ипотеку

Ипотека становится все более недоступной для россиян, аренда же (за редким исключением) выглядит все более выгодной альтернативой, говорится в материалах федеральной базы Restate.ru, поступивших в редакцию «Ленты.ру». В 11 из 15 российских городов с населением более миллиона человек ставки долгосрочной аренды жилья за последние три месяца снизились, в некоторых — весьма значительно, признают аналитики.

Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в стране непрерывно растет с июля 2020 года, подчеркивают эксперты. Тогда он составлял 19,7 тысячи рублей (по всем кредитам, включая первичный и вторичный рынок), в мае 2021-го — превысил отметку в 22,5 тысячи рублей. «И если в 2019 году размер ежемесячного платежа был сравним со стоимостью аренды в таких крупных городах, как Новосибирск, Казань и Уфа, то теперь разрыв увеличивается не в пользу ипотеки. Связано это, по большей части, с ростом цен на жилье за последний год», — поясняют в Restate.ru.

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Если спрос на покупку жилья в новостройках поддерживает пока льготная ипотека, то рынок аренды не поддерживает ничего, указывают специалисты. Исключение — Москва и Петербург, которые являются основными точками притяжения рабочей силы со всей страны: спрос на съемное жилье в двух столицах быстро восстанавливается.

Но рынок съемного жилья активно пополняется квартирами, купленными в 2020-2021 годах в инвестиционных целях, отмечают аналитики. «При таком большом росте конкуренции, даже при благоприятных условиях на рынке труда и туризма, в постпандемийную эпоху у владельцев жилья просто не останется возможности задирать стоимость аренды, хотя отдельные всплески, конечно, возможны», — полагают они.

По данным Restate.ru, средние ставки аренды жилья за февраль-апрель 2021-го выросли в Москве на 14-20 процентов, в Санкт-Петербурге на 8-17 процентов, в Красноярске на 10 процентов, а в Самаре — на четыре. В остальных миллионниках съемные квартиры стали дешевле.

Ранее, в апреле, россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

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