Москвичи отказались делиться доходами от сдачи квартир в аренду

Лишь 35 процентов московских арендодателей платят налоги от сдачи своих квартир в аренду. Из них 76 процентов используют режим самозанятости, еще 14 процентов зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), и только 10 процентов отдают в бюджет налог в размере 13 процентов, следует из материалов ЦИАН и Общероссийского народного фронта (ОНФ), предоставленных «Ленте.ру».

Материалы по теме Теперь дороже. Россиян оставят без льготной ипотеки. Что будет с ценами на жилье? «Многие уезжают, студентов нет» В России обвалился спрос на съемное жилье. Ждать ли резкого снижения цен?

Москвичи массово отказываются делиться доходами от сдачи квартир в аренду, показал опрос, проведенный среди арендодателей. Среди всех респондентов-собственников, зарегистрированных на платформе ЦИАН, 23 процента признались, что не декларируют доходы от сдачи жилья. 42 процента вообще не захотели отвечать на вопрос о налогах.

По данным ОНФ, на сегодняшний день средний заработок от сдачи в аренду жилья ежемесячно приносит арендодателям в Москве 46,4 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 25,35 тысячи рублей. «Таким образом, аренда квартир входит в топ-5 источников доходов самозанятых», — констатируют в организации.

В Москве количество самозанятых арендодателей жилья за последние полгода выросло на 70 процентов, подсчитали в ЦИАН. «Официальный статус арендодателя автоматически повышает уровень доверия со стороны арендаторов», — отмечают аналитики.

Ранее, в апреле, россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru