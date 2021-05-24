Квартиру в Сочи выставили на продажу за два миллиарда рублей

В Сочи по рекордной цене выставили на продажу двухкомнатную квартиру. За 91-метровый лот владелец хочет получить свыше 2,1 миллиарда рублей. Соответствующее объявление размещено в базе ЦИАН.

Квадратный метр квартиры собственник оценил в 23,45 миллиона рублей. «Двушка» расположена в жилом комплексе «Красная площадь» на улице Войкова (Центральный район Сочи). «Квартира с ремонтом и мебелью в центре Сочи, — говорится в описании. — Квартира удобно распланирована на две отдельные спальные комнаты и кухню с выходом на просторную лоджию. Отлично подходит для проживания, для сдачи в аренду. Расположение дома на центральной улице позволит пользоваться всеми достоинствами центра курорта».

При покупке квартиры в ипотеку под 8 процентов на 20 лет с первым взносом в 20 процентов (426,8 миллиона рублей) ежемесячный платеж составит почти 14,3 миллиона рублей, а необходимый доход заемщика должен превышать 23,7 миллиона рублей в месяц.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат. Самые доступные новые квартиры предлагаются в Челябинске (приобрести «однушку» там можно на 48,7 зарплаты).

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