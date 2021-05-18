Москвичи устремились на юг

Москвичи активно скупают недвижимость на юге России. В трех из пяти крупнейших городов Краснодарского края, расположенных на побережье Черного моря, столичный спрос на покупку недвижимости фактически равен уровню местного спроса, говорится в сообщении «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Речь идет о Сочи, Анапе и Туапсе — там количество московских запросов на покупку жилья достигает 91 процента от объема местного спроса. В Геленджике москвичи и вовсе активнее интересуются недвижимостью, чем местные жители. По данным риелторов, при выборе квартиры или дома жители столицы руководствуются тремя основными факторами. В первую очередь это близость к морю, второй важный показатель — доступность горнолыжных курортов. «Третья особенность выбора жителей Москвы заключается в том, что они сначала едут отдыхать в Сочи, а затем, вернувшись в мегаполис, покупают недвижимость именно в том месте и даже иногда в том комплексе, где жили на отдыхе», — отмечают эксперты.

По их наблюдениям, 90 процентов столичных покупателей, устремившихся за недвижимостью в Сочи, — это инвесторы. Как правило, сами они не планируют переезжать в главный город-курорт страны. Чаще москвичи рассчитывают пользоваться объектом в личных целях не более одного-двух месяцев в году, в остальное время он должен сдаваться в аренду.

Клиенты-инвесторы из Москвы покупают, как правило, квартиры, уточняют специалисты. «Сейчас все больше у москвичей набирает популярность вариант с покупкой номера в гостинице. Такой продукт позволяет клиенту сэкономить, так как площадь номеров меньше, чем у квартир», — заключают риелторы.

Ранее аналитики назвали Сочи городом России с самым недоступным жильем — чтобы купить стандартную «однушку» на главном курорте Краснодарского края, придется скопить от 144 до 283 местных зарплат. Самые доступные новые квартиры предлагаются в Челябинске (приобрести «однушку» там можно на 48,7 зарплаты).

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