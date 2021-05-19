В Москве нашли самую дешевую съемную квартиру

В мае 2021-го самая дешевая съемная квартира в Москве предлагается арендаторам по ставке 20 тысяч рублей в месяц, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

Рекордно доступную «двушку» риелторы нашли в районе Котловка на юго-западе столицы. Квартира, расположенная на втором этаже панельной пятиэтажки, сдается как однокомнатная (одна из комнат заперта). В семи минутах езды — станции метро «Нахимовский проспект» и «Новые Черемушки». Общий метраж объекта — 45 «квадратов», габариты кухни — 7 квадратных метров. В квартире есть мебель и бытовая техника (за исключением стиральной машины), но сдается она только семейной паре или двум женщинам.

Съемные квартиры по цене до 25 тысяч рублей в месяц брокеры также обнаружили в районах Дмитровский, Орехово-Борисово Северное, Люблино. Все они имеют площадь не более 40 квадратных метров, меблированы и предлагаются с необходимой техникой.

Ранее России предрекли всплеск спроса на съемное жилье: как заявил руководитель службы контроля качества агентства «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, сдавать квартиры в аренду снова станет выгодно к сентябрю 2021-го.

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