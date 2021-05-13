Каждая вторая съемная квартира в Москве досталась владельцам бесплатно

Более половины — 60 процентов — московских квартир эконом- и комфорткласса, сдаваемых в аренду, достались хозяевами бесплатно, в качестве наследства или по договору дарения. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, 29 процентов сдаваемых квартир были куплены «на будущее» — например, для детей, еще 6 процентов приобретались для решения жилищного вопроса, но собственники были вынуждены сдать их из-за финансовых трудностей (сами они при этом арендуют более дешевое жилье). Около 5 процентов — это инвестиционные квартиры, то есть приобретенные целенаправленно для сдачи в аренду.

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Порядка 10 процентов наймодателей в столице одновременно сдают несколько квартир, как наследных, так и приобретенных, подсчитали в «ИНКОМ». В большинстве случаев это люди старше 50 лет, для которых арендная деятельность — не бизнес в чистом виде, а источник дополнительного дохода.

«В последние два-три года, вслед за снижением доходности банковских депозитов, число так называемых консервативных инвесторов, вкладывающих средства в покупку недвижимости для последующей сдачи в аренду, увеличилось в полтора раза, — отмечают специалисты. — Однако, по нашим подсчетам, в сегодняшних реалиях рынка жилья понадобится не менее 19,5 года аренды квартиры для ее полной окупаемости».

Ранее сообщалось, что самые дешевые съемные квартиры столицы можно найти в Новой Москве, в поселениях Роговское, Вороновское, Кленовское, Киевский и Щаповское, где средние ставки аренды составляют 18-22 тысячи рублей в месяц. В старой Москве (без учета Новомосковского и Троицкого округов) самыми бюджетными районами для арендаторов признаны Зеленоград (25 тысяч рублей в месяц за среднестатистическую квартиру), Некрасовка и Внуково (30 тысяч рублей в месяц), поселки Восточный и Северный (32 тысячи в месяц).

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