Иностранцы начали отказываться от квартир в Москве

Пандемия коронавируса и различные внешнеполитические факторы продолжают оказывать негативное влияние на рынок аренды элитного жилья в Москве, говорится в сообщении агентства Point Estate, поступившем в редакцию «Ленты.ру». По данным риелторов, с начала 2020-го доля экспатов среди арендаторов дорогих столичных квартир снизилась на 20 процентов.

Как отмечают брокеры, иностранные съемщики квартир и апартаментов в высоком ценовом сегменте начали на 30 процентов чаще отказываться от жилья в Москве — они расторгают договоры аренды по собственной инициативе. «Экспаты, которые застряли в Москве, конечно же, никуда не могли уехать, а те, кто в разгар пандемии был за границей, либо разрывали соглашения, либо откладывали оплату по взаимной договоренности с владельцами недвижимости», — поясняют риелторы.

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При этом некоторые арендаторы, воспользовавшись вспышкой COVID-19, пытались добиться от владельцев квартир максимальных дисконтов. Тем не менее, по данным Point Estate, бюджетов аренды среди иностранных клиентов в пандемию практически не изменились: они составляют 100−150 тысяч рублей в месяц для семейных пар и одиночек, 300−400 тысяч рублей в месяц для семей с детьми.

«Национальный состав также не претерпел серьезных изменений: порядка 50 процентов всех зарубежных арендаторов — сотрудники южнокорейских, китайских и японских компаний. При этом стали появляться, хоть и очень редко, клиенты из Европы и работники иностранных посольств в России», — заключают специалисты.

Ранее, в апреле, россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

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