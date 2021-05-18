Россияне отвернулись от жилья в Турции

Российский спрос на аренду жилья в Турции в минувшем апреле рухнул более чем на 40 процентов, следует из материалов портала Turk.Estate, предоставленных «Ленте.ру».
По данным аналитиков, в прошлом месяце запросов на аренду недвижимости в Турецкой Республике от россиян стало на 44 процента меньше, чем в марте. Но несмотря на это, количество запросов в четвертом месяце текущего года оказалось почти на 60 процентов выше, чем в апреле 2020-го.
Самое значительное снижение интереса арендаторов было отмечено в сегменте аренды частных домов и вилл. Здесь количество запросов уменьшилось на 46 процентов, в то время как в сегменте аренды квартир спрос снизился на 43,5 процента, подсчитали эксперты.
До того, как россияне вынужденно отвернулись от Турции (авиасообщение с этой страной было ограничено с середины апреля), российский спрос на аренду турецкого жилья увеличивался на протяжении трех месяцев подряд, начиная с января 2021 года, отмечают в Turk.Estate.
Ранее стало известно, что «Аэрофлот» убрал из продажи почти все билеты в Турцию в июне. Об этом сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. Он уточнил, что перевозчик оставил в расписании только разрешенные оперштабом два рейса в неделю в Стамбул.