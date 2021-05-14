В Турции заметили взрывной рост ставок аренды жилья

К весне 2021-го стоимость аренды резиденций в прибрежных районах Турции выросла на 50-60 процентов по сравнению с показателями прошлого года. Одна из причин взрывного роста ставок — высокий спрос на съемное жилье, который фиксировался даже зимой, говорится в материалах портала Turk.Estate, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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Как отмечают эксперты, высокий спрос на аренду частных домов привел к тому, что в некоторых прибрежных регионах, например, в Мармарисе, почти полностью отсутствует предложение коттеджей и вилл. «Даже виллы с четырьмя спальнями, с бассейном, садом и инфраструктурой, которые ранее считались весьма роскошными, сейчас расхватывают по ставкам от 3 тысяч до 5 тысяч турецких лир в сутки», — подчеркивают в Turk.Estate.

Между тем российский спрос на съемное жилье в Турции несколько изменился, констатируют специалисты: в частности, россияне стали заселяться на более продолжительные сроки. «В настоящее время средний срок аренды вырос практически до отметки в 60 суток», — заключают они.

Ранее был назван приморский город Турции с самым дешевым жильем — Анталья. По данным аналитиков, 65-метровую квартиру на «вторичке» там можно купить за 4 миллиона рублей. 100-метровая в новостройке также обойдется примерно в 4 миллиона.

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