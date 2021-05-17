«Аэрофлот» убрал из продажи почти все билеты в Турцию в июне. Об этом сообщил официальный представитель компании Михаил Демин, передает ТАСС.

Он уточнил, что перевозчик оставил в расписании только разрешенные оперштабом два рейса в неделю в Стамбул.

Демин добавил, что «Аэрофлот» находится в ожидании решения штаба правительства, и в случае принятия других решений компания готова пересмотреть расписание и при необходимости увеличить количество рейсов и открыть продажи.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой заявили, что российские специалисты отправятся в Турцию, чтобы проверить эпидемиологическую обстановку на курортах и оценить перспективу возобновления авиасообщения со страной.

С 15 мая Турция отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус по приезде в страну для путешественников из 16 государств. Уточняется, что Россия не вошла в список стран, граждане которых смогут посетить популярное курортное направление без ограничений.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).