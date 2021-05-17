Россия оценит перспективу возобновления авиасообщения с Турцией

Российские специалисты отправятся в Турцию, чтобы проверить эпидемиологическую обстановку на курортах и оценить перспективу возобновления авиасообщения со страной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление аппарата вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам ее встречи с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

Стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции. Уточняется, что в делегацию войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества.

Как заявила сама Голикова, Турция считается одним из самых популярных направлений среди российских туристов, однако здоровье граждан является приоритетным для властей.

17 мая стало известно, что турецкие дипломаты во главе с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем отправились в Россию на переговоры. Отмечается, что целью визита является обсуждение возобновления авиасообщения между странами — Турция представит результаты мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).