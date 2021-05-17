Турция и Россия начнут переговоры о возобновлении авиасообщения

17 мая турецкие дипломаты во главе с министром культуры и туризма республики Мехметом Нури Эрсоем отправились в Россию для участия в переговорах по поводу возобновления авиасообщения. Об этом сообщает турецкое издание TurizmGunsel.com.

Отмечается, что в ходе встречи Турция представит результаты мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. В составе иностранной делегации также находится пресс-секретарь президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

По данным газеты, если встреча пройдет успешно, полеты в Турцию из России могут возобновиться с 1 июня. О результатах переговоров должно стать известно во вторник, 18 мая.

Ранее в мае эксперты оценили перспективы туризма в Турции одним словом — мрачные. Так, по словам аналитиков, снижение числа случаев заболевания коронавирусом может оказаться недостаточным для того, чтобы вернуть путешественников обратно в курортную страну.

В апреле Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла границы с Танзанией на полтора месяца. При этом между Москвой и Стамбулом осталось два рейса в неделю, которые обслуживаются авиакомпаниями «Аэрофлот» (по вторникам и пятницам) и Turkish Airlines (по понедельникам и пятницам).